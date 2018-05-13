Советник Трампа: «В отношении России много вопросов»

Ужесточение санкций США против РФ загнали Кремль в сложное положение и россияне это хорошо прочувствовали.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил: «Россия находится в сложном положении. Президент (США Дональд Трамп) ввел много жестких санкций в отношении России. Я не думаю, что это получило соответствующее признание: в этой стране много политики».

По словам Болтона, Москва не ожидала, что США пойдут на столь жесткие меры: «Шаги президента в отношении России были в достаточной мощными и, считаю, россияне это почувствовали. Сейчас они пытаются расширить свое влияние в Украине, в других районах Центральной и Восточной Европы, поэтому в отношениях с Россией много вопросов. Я думаю, они не ожидали, что мы сделаем некоторые из этих шагов. Считаю, президент Трамп продемонстрировал, что он, очевидно, не является Бараком Обамой (экс-президент США — ред.), или одним из его предшественников».