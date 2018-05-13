США могут ввести санкции против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном

Вашингтон может ввести санкции против компаний ЕС за сотрудничество с Ираном. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN.

«Возможно, это зависит от поведения других правительств», — заявил Болтон в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее СМИ писали, что конечная цель США после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — вновь сесть за стол переговоров с Ираном.

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8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки по Ирану (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). США собираются возобновить санкции против Исламской Республики. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также сообщила, что США планируют ввести новые санкции против Ирана уже на следующей неделе.

Россия выступает за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми отмечал, что США ждёт «болезненный» ответ в случае выхода из ядерной сделки. По его словам, Иран уже разработал разные варианты ответных мер.

В 2015 году США, Иран, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали соглашение «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД). Оно касалось урегулирования проблемы иранской атомной программы. Выполнение соглашения снимает с Ирана экономические санкции со стороны Совбеза ООН и Евросоюза.

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