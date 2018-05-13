США назвали условия ядерного разоружения КНДР

Полное ядерное разоружение КНДР произойдет в случае ликвидации в том числе химического и биологического оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает CNN.

Он отметил, что речь идет обо всех аспектах ликвидации арсенала, включая урановую и плутониевую составляющую. «Это амбициозная программа, и важно проверить, приняла ли КНДР стратегическое решение избавиться от оружия массового поражения», — отметил Болтон.

Советник добавил, что в случае «полной, верифицируемой и необратимой» денуклеаризации КНДР США могут оказать ей экономическую помощь.

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СМИ назвали дату закрытия крупного ядерного полигона в КНДР

Ранее сообщалось, что публичная церемония закрытия одного из самых крупных ядерных полигонов Пхунгери в КНДР пройдёт в период между 23 и 25 мая. По информации журналистов, в настоящее время в КНДР проводится техническая подготовка к закрытию полигона.

Госсекретарь США Майк Помпео также пообещал от лица государства поддержать экономику КНДР в случае, если Пхеньян откажется от своей ядерной программы. Помпео сообщил, что его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшиеся в Пхеньяне, прошли успешно.

До этого КНДР сообщила, что остановит испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, а также завершит работу своего ядерного полигона Пунгери. Ким Чен Ын заявил, что «новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию» партии.

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