США опасаются захвата Ираном военной базы в Сирии

Белый дом опасается, что Иран может захватить американскую базу в районе сирийского Эт-Танфа , пишет The Washington Post.

Читайте по теме

Названа конечная цель США после выхода из ядерной сделки с Ираном

База расположена в пустыне, ее могут окружить отряды шиитов. При этом авиаудары по их формированиям только сильнее втянут США в сирийский конфликт, отмечает издание.

Газета указывает на то, что судьба военной базы демонстрирует противоречия в политике США по отношению к Ирану. Изначально база создавалась против борьбы с ИГ(деятельность запрещена в России), но затем наносила удары по шиитским отрядам.

Яндекс.Дзен

В России усилено наказание за совершение незаконных валютных операций

В Британии предрекли долгосрочное лидерство России в экспорте углеводородов

Соколов открыл новый терминал аэропорта Саранска