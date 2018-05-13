США опасаются захвата Ираном военной базы в Сирии

Белый дом опасается, что Иран может захватить американскую базу в районе сирийского Эт-Танфа , пишет The Washington Post.
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База расположена в пустыне, ее могут окружить отряды шиитов. При этом авиаудары по их формированиям только сильнее втянут США в сирийский конфликт, отмечает издание.
Газета указывает на то, что судьба военной базы демонстрирует противоречия в политике США по отношению к Ирану. Изначально база создавалась против борьбы с ИГ(деятельность запрещена в России), но затем наносила удары по шиитским отрядам.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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