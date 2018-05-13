США могут ввести санкции против европейских компаний

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что из-за выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном под санкциями могут оказаться европейские компании, имеющие деловые отношения с Ираном.

«Это возможно. Все зависит от действий других правительств», — заявил Болтон в эфире телеканала CNN в воскресенье, 13 мая.

Советник Дональда Трампа также предположил, что страны Европы «поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться» с позицией США по ядерной сделке с Ираном.

Ранее глава МИД Германии Хайко Мас пессимистично оценил шансы немецких компаний на продолжение бизнеса в Иране после выхода США из соглашения.

«Я не вижу простого решения, как оградить компании от рисков, связанных с американскими санкциями», — сказал Мас в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, в настоящий момент на переговорах европейских стран — участников ядерной сделки речь идет о том, возможна ли в принципе дальнейшая торговля с Ираном.

Вашингтон планирует ввести санкции против зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса. В противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.