Стали известны подробности нападения в Париже

Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Молленс, передает BFMTV.

«Нападавший с ножом на прохожих кричал «Аллах акбар». Антитеррористическая прокуратура начала расследование», — сказал Молленс.

Как информирует Europe1 со ссылкой на полицию, нападение совершил 20-летний выходец из Чечни. Личность была установлена по отпечаткам пальцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем микроблоге в Twitter выразил соболезнования жертвам нападения.

«Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста. Франция вновь платит цену кровью, но ни на каплю не уступит врагам», — написал Макрон.

Toutes mes pensees vont aux victimes et aux blesses de l’attaque au couteau perpetree ce soir a Paris, ainsi qu’a leurs proches. Je salue au nom de tous les Francais le courage des policiers qui ont neutralise le terroriste (1/2).

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 мая 2018 г.

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cede pas un pouce aux ennemis de la liberte (2/2).

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 мая 2018 г.

Ранее в центре Парижа неизвестный с ножом напал на прохожих.

Фото: BFMTV