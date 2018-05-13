Стало известно имя парижского террориста

Выходца из Чечни, напавшего с ножом на прохожих в Париже, зовут Хамзат Азимов, сообщает France Info.

Он родился в 1997 году, получил французское гражданство в 2010 году.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность террориста по отпечаткам пальцев. Он был известен правоохранительным органам из-за симпатиям к радикалному исламу.

Родители преступника были задержаны сегодня утром.

Вечером 12 мая Азимов напал с ножом на прохожих у центре французской столицы. В результате погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. Молодой человек кричал: «Аллаху акбар!». Полиция застрелила нападавшего.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГ (запрещена в России как террористическая).

Как сообщил глава МВД Франции Жерар Колон, подготовка теракта была примитивной. По его словам, судя по всему, преступник «взял кухонный нож с кухни в доме своих родителей», передает BFM-TV.