Стало известно имя парижского террориста

Выходца из Чечни, напавшего с ножом на прохожих в Париже, зовут Хамзат Азимов, сообщает France Info.
Он родился в 1997 году, получил французское гражданство в 2010 году.
Ранее сообщалось, что полиция установила личность террориста по отпечаткам пальцев. Он был известен правоохранительным органам из-за симпатиям к радикалному исламу.
Родители преступника были задержаны сегодня утром.
Вечером 12 мая Азимов напал с ножом на прохожих у центре французской столицы. В результате погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. Молодой человек кричал: «Аллаху акбар!». Полиция застрелила нападавшего.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГ (запрещена в России как террористическая).
Как сообщил глава МВД Франции Жерар Колон, подготовка теракта была примитивной. По его словам, судя по всему, преступник «взял кухонный нож с кухни в доме своих родителей», передает BFM-TV.