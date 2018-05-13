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Свыше 10 миллионов человек проголосовали на парламентских выборах в Ираке


Добавлено: 13 май 2018 в 00:21, Категория: Новости на сегодня
Свыше 10 миллионов человек проголосовали на парламентских выборах в Ираке

Спикер Высшей независимой избирательной комиссии Ирака сообщил, что 10 миллионов 700 тысяч человек (44,54 процента) проголосовали на парламентских выборах 12 мая. 

По словам представителя избирательной комиссии, этот результат вполне «приемлемый». К такому выводу он пришел, сравнив эти выборы с предыдущими.

Напомним, что это первые выборы после освобождения государства от террористической группировки «Исламское государство»*.

Ранее стало известно, что больше семи тысяч кандидатов хотели занять одно из 329 депутатских мест.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация

 


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Добавлено: 13 май 2018 в 00:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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