Талибы атаковали филиал налоговой службы в Афганистане

По меньшей мере девять человек погибли, еще 39 получили ранения в результате нападения членов группировки «Талибан» (запрещена в России как террористическая) на налоговую службу в Джелалабаде — столице провинции Нангархар. Об этом сообщает афганское агентство Pajhwok со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

В департаменте общественного здравоохранения подтвердили гибель шести человек и госпитализацию еще 36-ти.

Атака началась с того, что два террориста-смертника бросили гранаты в налоговую службу, а затем подорвали взрывчатку. После этого вооруженная группа проникла в здание.

Между тем, за атакой могут стоять не талибы, а сторонники «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ как террористическая). Как сообщает Reuters, группировка взяла на себя ответственность за атаку. Агентство со ссылкой на местные власти приводит данные о гибели в результате теракта 15 человек и ранении еще 42-х.