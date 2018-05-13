Третьяк: удивлен вылетом белорусов из элиты ЧМ по хоккею, дело в тренере Льюисе

КОПЕНГАГЕН, 13 мая – РИА Новости, Семён Галькевич. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третья заявил, что удивлен вылетом сборной Белоруссии из элитного дивизиона чемпионата мира.

Белорусские хоккеисты в субботу проиграли команде Австрии в матче группового этапа со счетом 0:4 и потеряли шансы сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира, где играли с 2005 года. После трех поражений на старте турнира канадец Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии, и в последних трех играх командой руководил Сергей Пушков.

"Удивил меня вылет белорусов из элиты, откровенно говоря. Все-таки они играют в КХЛ сейчас, такие опытные там ребята. И не выиграть ни одного матча, даже у австрийцев... Дело в тренере, я думаю. Ошиблись они, Дэйв Льюис не смог команду подготовить. И на Олимпиаду они с ним не попали. Тут же по ходу чемпионата уже было трудно ситуацию исправить", - сказал Третьяк журналистам.