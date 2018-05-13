У британской участницы «Евровидения-2018» выхватили микрофон на сцене

Один из зрителей выбежал на сцену во время выступления британской певицы SuRie (Сюзанна Мари Корк) на финале «Евровидения» и выхватил у нее из рук микрофон.

Исполнительница выступала с песней Storm («Шторм») под девятым номером. Внезапно к ней бросился неизвестный мужчина, выхватил из ее рук микрофон и попытался что-то сказать. Охранники схватили его и увели. Сама SuRie не растерялась и продолжила петь. Однако Европейский вещательный союз решил, что певица из Великобритании будет выступать еще раз.