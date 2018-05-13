Украинские подростки-футболисты попали в крупную аварию в Белоруссии

Микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу попал в крупное ДТП в Белоруссии. В результате один ребенок 2005 года рождения погиб, сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

Авария произошла около 07:00 мск на автодороге Р-98 вблизи деревни Мартынюки. Водитель, перевозивший детей на микроавтобусе «Рено Мастер», въехал в погрузчик.

Погибший ребенок находился на переднем пассажирском сидении.

В Минздраве Белоруссии сообщают, что еще шесть детей с тяжелыми травмами были доставлены в больницу города Каменец Брестской области.

«У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Из Бреста и Минска в Каменец прибыла бригада медиков.