Украинские студенты прошли практику в Крыму

Студенты из педагогического университета украинского города Сумы ездили в Крым для прохождения практики. Эту информацию подтвердил ректор вуза Юрий Лянной.

«В соответствии с учебной программой по специальности "туризм"… студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы проходят и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые нуждаются в горной подготовке», — заявил он телеканалу «UA: Сумы».

По словам ректора, практику проходили студенты с первого по третий курс. Они следовали по маршруту из крымского города Судак до перевала Ангар. Поход продолжался с 27 апреля по 7 мая.

Лянной отметил, что мероприятие было согласовано со Службой безопасности Украины (СБУ).

Между тем официальный представитель управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута заявила, что «санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, потому что это не предусмотрено действующим законодательством Украины».