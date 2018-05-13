Украинский участник Евровидения укусил ведущую (ВИДЕО)

Украинский певец Melovin, который в финале Евровидения-2018 занял 17-е место, укусил ведущую конкурса в ответ на ее реплику о его сходстве с вампиром.

Видеоролик с кадрами укуса был опубликован в твиттере. В ходе беседы с украинским конкурсантом, ведущая отметила, что певец похож на вампира, так как он носит цветные линзы. В свою очередь Melovin попытался укусить ведущую за плечо.

Как сообщала «Русская Весна», победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала представительница Израиля Нетта с песней Toy.

Участница из России Юлия Самойлова не смогла набрать достаточно голосов зрителей и судей, чтобы пройти в финал.

#melovin pic.twitter.com/f8xVfsFmqu

— дыханье бессонницы раннею ранью (@leackerman_) 12 мая 2018 г.