Умер актер из фильма «Блондинка за углом» Баадур Цуладзе

Грузинский актер и режиссер Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

«Умер Баадур Цуладзе, большой друг нашей киношколы в Грузии… Светлая память прекрасному актеру, классику грузинского и советского кино!» — написал он в фейсбуке.

Цуладзе был родом из Батуми. На его счету роли в фильмах «Приключения Буратино», «Тегеран-43», «Будьте моим мужем», «Блондинка за углом» и многих других. В качестве режиссера он снял около десятка картин, среди них детектив «Для любителей решать кроссворды».