Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

Российский миллиардер Алишер Усманов вошел в список богатейших налоговых резидентов Великобритании. В рейтинге The Sunday Times он занял восьмое место.

Как пишет The Sun, состояние Усманова оценивается в 10,556 млрд фунтов (примерно 14,2 млрд долларов).

Состояние самого богатого британца Джима Ратклиффа, по оценке The Sunday Times, составляет 21,05 млрд фунтов (28,5 млрд долларов).

В прошлом году Усманов входил в пятерку самых богатых британцев. За год, согласно оценке издания, его состояние уменьшилось на 1,2 млрд фунтов (около 1,6 млрд долларов).