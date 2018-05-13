Установлена личность террориста, устроившего резню на улицах Парижа (ФОТО строго 18+)

Вчерашнюю бойню в центре Парижа устроил выходец Чечни Хамзат Азимов, 1997 года рождения.

В 2010 года он получил французское гражданство, по мотивам якобы политического преследования у себя на родине.

Напомним, нападение произошло вечером, 12 мая, неподалеку от здания парижской Оперы.

Мужчина якобы с криками «Аллах Акбар» атаковал прохожих. В результате чего как минимум один человек погиб и еще восемь получили ранения.

Нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский, погиб на месте преступления.

Позже ИГИЛ* взял ответственность за ночное нападение в центре французской столицы.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.