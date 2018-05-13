Устроивший резню в Париже чеченец был известен радикальными взглядами

Уроженец Чечни, напавший накануне вечером с ножом на прохожих в Париже, был известен полиции как человек, симпатизирующий радикальному исламу. Об этом сообщает Agence France-Presse.

При этом нарушений закона за ним не числилось, рассказал источник.

Совершивший атаку — «француз, родившийся в Чечне в 1997 году. Его отец и мать находятся под стражей с утра воскресенья», добавил собеседник агентства.

Атака произошла накануне около 21 часа по местному времени (22 часа мск).

Молодой человек набросился на прохожих с ножом, выкрикивая «Аллаху акбар!». В результате один прохожий погиб, еще четверо получили ранения, двое из них были серьезно ранены.

Полиция выстрелила в преступника из тазера (пистолет-электрошокер), однако когда это не помогло, полицейский смертельно ранил террориста из табельного оружия.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.

Посольство России во Франции, как передает ТАСС, направило запрос французским властям о гражданстве террориста.