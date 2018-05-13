Устроивший теракт в Париже оказался выходцем из Чечни

Мужчина, накануне вечером напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, был 20-летним выходцем из Чечни. Об этом сообщает Le Parisien.

В результате нападения один прохожий погиб, еще четверо были госпитализированы. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Личность преступника установили по отпечаткам пальцев. Его имя не раскрывается.

Родители устроившего резню взяты под стражу. Газета отмечает, что выходец из Чечни впервые совершил теракт на территории Франции.