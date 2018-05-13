В Британии узнали, что Германия решила идти своим путем

Британские СМИ узнали, что Германия не собирается исполнять свои обязательства перед странами-членами НАТО. The Times сообщает, что Берлин повысит военные расходы до 1,3% ВВП (при плановых 2%), а далее будет их снижать, пишет интернет-портал ИноСМИ.

Там же сообщается об инциденте с участием немецкого еврокомиссара Гюнтера Эттингера (Gunther Oettinger). Европейский политик выступил с нападками на Терезу Мйэ и Бориса Джонсона. Первую он назвал «слабой», а прическу британского министра назвал такой же, как у Трампа.

Кроме того, глава МИД Германии Хйко Маас побывал в Москве, встретился с Лавровым и высказался за реализацию масштабного немецко-русского проекта «Северный поток-2», который позволит поставлять российский газ напрямую в Германию, минуя Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Украину.

Вместе с тем немецкий влиятельный политик премьер-министр германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Христианско-демократический союз - ХДС) выступил за кардинальный разворот немецкого бизнеса в сторону России, после выхода США из ядерной сделки с Ираном.

Все указанные выше факты свидетельствуют о том, что Германия пытается балансировать на внешнеполитической арене и действовать, в том числе, в интересах нации.