В центре Парижа мужчина напал с ножом на прохожих

Недалеко от Парижской оперы мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек скончался, передает РИА «Новости».

Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. В настоящее время преступник ликвидирован. Полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде стран террористическая группировка «Исламское государство».

Как сообщает радиостанция Europe 1, нападавшим был выходец из Чечни в возрасте около 20 лет. Он не имел при себе никаких документов, его личность установили по отпечаткам пальцев. По данным радиостанции RTL, родители молодого человека после происшествия заключены под стражу.

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