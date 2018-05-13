В центре Парижа мужчина напал с ножом на прохожих

Недалеко от Парижской оперы мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек скончался, передает РИА «Новости».
Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. В настоящее время преступник ликвидирован. Полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде стран террористическая группировка «Исламское государство».
Как сообщает радиостанция Europe 1, нападавшим был выходец из Чечни в возрасте около 20 лет. Он не имел при себе никаких документов, его личность установили по отпечаткам пальцев. По данным радиостанции RTL, родители молодого человека после происшествия заключены под стражу.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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