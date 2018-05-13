В Чечне начали опрашивать знавших парижского террориста

Сотрудники правоохранительных органов Чечни опрашивают родственников и знакомых уроженца республики Хасана Азимова, устроившего накануне резню в центре Парижа. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник.

«В настоящий момент ведутся опросы родственников и знакомых Азимова», — сказал он.

Ранее стало известно, что за нападением стоит Хамзат Азимов 1997 года рождения. В 2010 году он получил французское гражданство. Его родители сегодня были задержаны для допроса.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что «вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе».

Поздно вечером 12 мая Азимов с ножом напал на прохожих в Париже, убив одного и ранив еще четверых, двух из них — тяжело. Нападавший был застрелен полицией.