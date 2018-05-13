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В киевском ресторане избили сына Нестора Шуфрича: появились фото


Добавлено: 13 май 2018 в 20:21, Категория: Украина

Старшего сына нардепа Нестора Шуфрича Александра неизвестные избили в ночь с 12 на 13 мая в одном из ресторанов Киева.

Пресс-служба политика сообщает: «Во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича Александру и его товарищам результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения».

Кроме того, уточняется, что нападавшие представились работниками «органов», а также до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД.

В пресс-службе добавили: «На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Был задержан мужчина, предварительно причастен к инциденту и, по его словам, брат главного зачинщика избиения. Личность быть установлены органами МВД после задержания».

Отмечается, что потерпевшие написали заявление в Соломенского РУВД. В данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным, сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо.


Фото:
В киевском ресторане избили сына Нестора Шуфрича: появились фото

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Добавлено: 13 май 2018 в 20:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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