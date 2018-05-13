В праздничные майские дни более 3,5 тысяч военных зрителей посетили театры Москвы

В дни майских праздников более трёх с половиной тысяч военнослужащих, представителей гражданского персонала Минобороны России, ветеранов Вооружённых Сил и членов их семей в праздничные дни побывали на концертах и спектаклях ведущих театров г. Москвы.

Это стало возможным благодаря целевым культурно-массовым мероприятиям, посвящённым Дню Победы, проведённым отделом военно-шефской работы Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

В Центральном академическом театре Российской Армии для военнослужащих был показан спектакль «Судьба одного дома», а на сцене прославленного Московского государственного театра «Ленком» – спектакль «Королевские игры».

Гостеприимно распахнули свои двери такие московские театры, как Государственный академический Малый театр России, Художественный академический театр имени М. Горького, Государственный академический театр «Московская оперетта», Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова, Московский театр «Современник», Государственный академический театр имени Моссовета.

По сложившейся многолетней традиции 9 мая в 12 часов на исторической сцене Государственного академического Большого театра России с огромным успехом прошел концерт артистов Молодёжной оперной программы.

Со словами благодарности в адрес коллектива Большого театра от имени военнослужащих Минобороны России выступили член Военного Совета Дальней авиации полковник Василий Дуюнов, начальник Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, начальник отдела военно-шефской работы ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Карасева.