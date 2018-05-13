В США назвали российские роботы-танки «революционным оружием»

Российские роботетехнические комплексы «Уран» на шаг оторвались от основных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего, пишет обозреватель журнала The National Interest Юджин Чоу.

Аналитик отмечает, что российские роботизированные танки уже проверены в бою. Ранее в Минобороны заявляли, что комплексы «Уран-6» и «Уран-9» отлично зарекомендовали себя в Сирии. В частности, «Уран-6» принимал участие в разминировании Пальмиры, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения.

Об испытаниях «Урана-9», имеющего мощное вооружение, в ведомстве не рассказали, однако они, как и другие современные российские вооружения в Сирии, скорее всего также успешно прошли обкатку, добавил Чоу.

США и Китай тоже ведут разработки роботов-танков, однако, в отличие от России, эти страны все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов, говорится в статье.

«Как показал „Уран-9“, в технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран», — заключает эксперт. Роботизированный комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования местности, «Уран-9» — для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.

Робот обладает внушительной огневой мощью: он оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом. «Уран-9» также встраивается в единую систему управления тактического звена и обладает защитой от несанкционированного доступа и средств РЭБ.