В Воронеже появились пришельцы – очевидец

Воронежец стал случайным свидетелем появления в его городе НЛО. Как утверждает горожанин, ему удалось поймать на камеру светящийся корабль пришельцев, в районе окружной.

По версии очевидца неопознанный летающий объект выглядел странно, он имел круглую форму и ярко светился.

После того как местный житель выложил фото в интернет, в сети появилось много комментариев касаемо подозрительного предмета в небе над Воронежем. Одни и вправду верили, что к ним прибыли пришельцы на летающей тарелке, другие же твердили об оптическом обмане.