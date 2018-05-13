В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Страшная трагедия произошла в Якутии 11 мая. Полуторагодовалая девочка забралась в стиральную машину с вертикальной загрузкой и захлебнулась.

Как выяснилось, мама девочки, постирав белье, вышла на улицу, чтобы его развесить. Девочка осталась дома одна и взобралась на стиральную машину с открытым люком. По предварительным данным, девочка упала внутрь стиральной машины вниз головой.

Когда мать вернулась в дом, девочка уже успела нахлебаться воды. Приехавшая на место происшествия скорая помощь оказалась бессильна, девочку спасти не удалось.

В данный момент по факту трагедии следственными органами назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.