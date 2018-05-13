В Югре завели дело на родителей, воспитывающих шестилетнего сына электрошокером

В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа — Югре родители воспитывали шестилетнего сына, регулярно избивая его ремнем и применяя электрошокер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

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Издевательство над ребенком вскрыли инспекторы местного отделения по делам несовершеннолетних. Против родителей возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 38-летний отец и 34-летняя мать регулярно выпивали и не обеспечивали сына всем необходимым для его полноценного роста и развития. «Кроме того, установлено, что родители применяли по отношению к малолетнему сыну недопустимые методы воспитания, а именно систематически наносили ему телесные повреждения, используя ремень и электрошокер», — отметили в ведомстве

Семья стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и родители уже привлекались к ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей.

Теперь полиция города Мегион возбудила против них уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а ребенок находится под временной опекой бабушки.

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