Вика Борисевич поделилась своими впечатлениями от Острова Любви

Всем привет! Хочу поделиться своими впечатлениями от Острова. На самом деле с первого дня моего пребывания здесь происходят какие-то уму не постижимые вещи. Это я сейчас о поведении Даши Друзьяк. Девица находится без отношений, создает провокации, применяет физическую силу по отношению к другим участникам. Я считаю, для девочки это ненормально. Такие как она, я считаю, должны отправляться с черной меткой обратно.Есть пара, которую я считаю фикцией. Это Дана и Дима. Возможно в будущем я пересмотрю свое отношение к ним, но пока это так. Потому что ребята не волшебничают, постоянно находятся в комнате и не общаются с коллективом. Странная ситуация…Наши отношения с Давидом на Острове складываются так, как я хотела. Мы не ссоримся абсолютно и проводим вместе отлично время. Это было мое главное желание, когда я с ним сходилась. Его поведение кардинально изменилось. Ушли придирки и предъявы с его стороны ко мне. Если есть какие-то недопонимания, мы их решаем спокойным тоном. Человек явно решил измениться, Давид не ведется на провокации и отстаивает нашу пару. Все так, как и должно быть.