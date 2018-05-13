Мы помирились с Шевой, и все было вроде не плохо… Она уехала и попросила, чтобы я хранил верность ей, но получилось так, что на вторую ночь я переехал в бунгало к Кочервей и Хроминой. И в честь новоселья они устроили небольшую вечеринку с конкурсами. В этих конкурсах мне пришлось целоваться и с Леной, и с Настей. Можно ли считать это за измену? Да, я сейчас очень виню себя и надеюсь, что Саша меня простит. Вот такой я человек.
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Новости » Шоу-бизнес » Виктор Шароваров надеется, что Саша Шева простит ему измену
Виктор Шароваров надеется, что Саша Шева простит ему измену
Добавлено: 13 май 2018 в 09:49, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 13 май 2018 в 09:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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