Виктор Шароваров надеется, что Саша Шева простит ему измену

Мы помирились с Шевой, и все было вроде не плохо… Она уехала и попросила, чтобы я хранил верность ей, но получилось так, что на вторую ночь я переехал в бунгало к Кочервей и Хроминой. И в честь новоселья они устроили небольшую вечеринку с конкурсами. В этих конкурсах мне пришлось целоваться и с Леной, и с Настей. Можно ли считать это за измену? Да, я сейчас очень виню себя и надеюсь, что Саша меня простит. Вот такой я человек.