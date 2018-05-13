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В киевском ресторане избили сына оппозиционного депутата (ФОТО)


Добавлено: 13 май 2018 в 23:01, Категория: Новости на сегодня
В киевском ресторане избили сына оппозиционного депутата (ФОТО)

В ночь на 13 мая в одном из ресторанов Киева избили Александра Шуфрича, старшего сына народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.

Вместе с Александром избили и его товарищей, сообщила пресс-служба Нестора Шуфрича.

«В результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Нападавшие представились работниками „органов”, до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД», — отметили у Шуфрича.

Сообщается, что полиция задержала одного из причастных к инциденту, однако не уточняется, кого именно.

«Потерпевшими было написано заявление в Соломенское РУВД. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо», — рассказали у Шуфрича.


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Добавлено: 13 май 2018 в 23:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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