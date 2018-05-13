Власти Карачаево-Черкесии начинают благоустройство территорий древних аланских храмов

Благоустройство Аланского христианского центра в Карачаево-Черкесии, куда входят пять храмов X века, начнут до конца мая. Об этом сообщила в воскресенье, 13 мая, пресс-служба главы и правительства КЧР по итогам выездного совещания руководителя региона Рашида Темрезова в Зеленчукском районе республики на официальном сайте.

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Сегодня в Зеленчукском районе на территории Нижне-Архызского комплекса Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел выездное совещание.

Глава Республики подчеркнул, что храмовый комплекс — всегда был и останется в собственности республики, и цель образованного государственного бюджетного учреждения «Аланский христианский центр» — комплексное развитие и сохранение уникальных объектов культурного наследия нашей страны для будущих поколений.

В Нижнем Архызе расположен историко-архитектурный и археологический комплекс VII-XIV века, на его территории находятся три храма, которые построены в первой четверти Х века. На противоположном от комплекса берегу реки Большой Зеленчук находится самая древняя наскальная икона в России (Лик Христа).

«В течение мая начнется практическая реализация обустройства центра, куда, помимо Нижне-Архызского храмового комплекса (в составе которого три храма — Северный, Средний и Южный), вошли Шоанинский и Сентинский храмы, расположенные на территории Карачаевского района», — говорится в сообщении.

В планах благоустройства центра, сначала провести ремонт моста и дороги к Нижне-Архызскому городищу, оборудовать места для стоянки,организовать зоны питания, детского и семейного отдыха, этнографические элементы. Затем отреставрировать и восстановить древние храмы.

«Этим должны заниматься исключительно профессиональные историки и искусствоведы, над разработкой концепции и дальнейшей ее реализацией будут работать специалисты Карачаево-Черкесского государственного природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой», — подчеркнул Темрезов, добавив, что Аланский христианский центр в КЧР является объектом не только регионального, но и общероссийского значения.

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