Во Львове участник ДТП ударил ножом сотрудницу полиции

Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот сотрудницу патрульной полиции. Об этом сообщает депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

По его данным, на Стрыйской улице произошло ДТП между автомобилями Skoda Octavia и Lexus RX. В ходе оформления происшествия водитель Skoda пытался скрыться с места происшествия, во время задержания он нанес удар ножом в живот патрульной полицейской. Другой правоохранитель сделал предупредительный выстрел в воздух, после этого выстрелил водителю Skoda в ногу, затем его задержали.



Ранее у кинотеатра в Одессе нашли труп с ножевым ранением в сердце.

Фото: Игорь Зинкевич / Facebook