Воспитанницы Пансиона МО РФ с трибун наблюдали за парадом Победы на Красной площади

Воспитанницы Пансиона МО РФ по традиции присутствовали на параде, прошедшем на Красной площади Московского Кремля в честь 73-летия Великой Победы.

На военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов присутствовал президент России – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин

В парадных колоннах по Красной площади прошли свыше 13 тысяч солдат и командиров, по брусчатке проехали почти 200 боевых машин, над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов. Всего же в торжествах 9 мая по всей стране участвовало более 145 тысяч военнослужащих Минобороны и других силовых ведомств, более 2300 единиц военной техники и свыше 110 самолетов и вертолетов.

Парад состоялся еще в 27 городах Российской Федерации. В том числе в восьми городах-героях: Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе и Керчи, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Самой южной парадной точкой стала российская авиабаза Хмеймим в Сирии.

На Красной площади за торжественным парадом с трибун наблюдали ветераны Великой Отечественной войны: именно они были главными гостями праздника. Также в этот день на трибунах присутствовали воспитанницы Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». Девочки, чьи родители являются военнослужащими, как никто другой, ощущали важность момента и чувствовали атмосферу всеобщего праздника, объединяющего огромную страну в едином порыве радости и благодарности.