Бывший директор Центрального разведывательного управления Майкл Хайден считает, что выход американской стороны из сделки с Ираном может испортить отношения с Евросоюзом.

Он заявил, что из-за этого европейцы начнут думать, насколько же важно их мнение, разозлятся на Америку.

Хайден отметил, что Иран выполнял соглашение. Напомним, что Международное агентство по атомной энергии сразу после объявления о выходе из сделки Соединенных Штатов согласилась подтвердить, что Тегеран выполняет обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

Бывший директор управления считает, что американский лидер Дональд Трамп принимает решения, при этом не руководствуясь объективной реальностью.

О выходе Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий объявили 8 мая. Россия считает это действие скоропалительным и ошибочным.