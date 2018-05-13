Ядерная сделка остается в силе вопреки воле США, — президент Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, 13 мая, что Иран остается приверженным ядерному соглашению 2015 года, если его интересы будут защищены. В МИДе Ирана заявили, что ядерная сделка может быть откорректирована и выполняться без участия Вашингтона в качестве участника соглашения.

Объявление президента Дональда Трампа о выходе из шестистороннего соглашения Хасан Роухани назвал «преступлением против морали», — цитирует Reuters президента Ирана. «Если оставшиеся пять стран будут придерживаться условий соглашения, Иран также будет следовать сделке, даже вопреки воле США», — добавил Роухани.

Напомним, что кроме США, всеобъемлющее соглашение с Ираном, более известное как «ядерная сделка», заключили Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай. Эти страны, в отличие от Америки, неоднократно давали понять, что не намерены разрывать эту сделку.