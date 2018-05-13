Захарова сообщила о фальсификации Киевом сессии Комитета ООН

Киев уличили в откровенной фальсификации сессии Комитета ООН.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова представила доказательства откровенного вранья украинских властей.

На своей странице в facebook Захарова опубликовала скриншот приглашения, распространённого постоянным представительством Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейковыми сообщениями. В документе указано, что оно проходит под эгидой Комитета ООН по информации.

В доказательство фальсификации Украиной данных о причастности ООН к данному мероприятию, Захарова обнародовала видеокадры четырех заявлений председателя комитета Организации Объединённых Наций, на которых он объясняет украинским представителям в присутствии других членов данной структуры ООН, что подобного мероприятия совместно с Украиной комитет не проводил.

Во время мероприятия, устроенного Украиной, выступали «герои» так называемой АТО. Позднее, в кулуарах встречи они угрожали российскому дипломату и фотографировали его, сообщает interfax.