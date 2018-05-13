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Законы, вступающие в силу 13 мая


Добавлено: 13 май 2018 в 07:40,
Законы, вступающие в силу 13 мая

Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций не только в случае возникновения подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, но и в случаях, если валютные операции противоречат требованиям валютного законодательства РФ, в частности, положениям статей 9, 12 или 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Также усилена ответственность за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования гражданами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическими лицами и должностными лицами. В частности, за совершение незаконных валютных операций на должностные лица будет налагаться штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб.

Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Для аккредитованных организацией по управлению правами на коллективной основе установлена административная ответственность за нарушение законодательства об авторском праве и смежных правах, при  раскрытии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

За нераскрытие данными организациями отчетности вместе с аудиторским заключением о ней в порядке и сроки, установленные действующим  законодательство, установлен штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За нераскрытие отчетности созданного ею фонда и дочерних организаций вместе с аудиторским заключением — в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

Внесен ряд изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ, регулирующих деятельность аккредитованных организаций, осуществляющих управление авторскими и смежными правами на коллективной основе.

В частности, Правительство РФ будет устанавливать предельный размер сумм, удерживаемых аккредитованной организацией на покрытие необходимых расходов по сбору, распределению и выплате вознаграждения, а также сумм, которые направляются в специальные фонды.

Кроме того, предусмотрено, что отчеты об использовании прав правообладателей, о суммах собранного в их пользу вознаграждения и об удержанных из вознаграждения суммах должны будут представляться аккредитованной организацией правообладателям путем создания для них системы «личный кабинет правообладателя» в сети Интернет.

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Добавлено: 13 май 2018 в 07:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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