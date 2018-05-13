«Зенит» расстался с главным тренером Роберто Манчини

Петербургский футбольный клуб «Зенит» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини.

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций», — говорится в сообщении клуба.

Соглашение с итальянским специалистом истекает в понедельник 14 мая.

Сегодня «Зенит» проведет последний матч под руководством Манчини: на своем поле сыграет с командой «СКА-Хабаровск».

Манчини возглавил «Зенит» в июне прошлого года. Под его руководством команда провела 44 официальных матча, одержав в них 21 победу и потерпев 10 поражений.

«В первой половине сезона-2017/18 сине-бело-голубые на протяжении 11 туров лидировали в чемпионате страны и стали самой результативной командой на групповом этапе Лиги Европы УЕФА», — отмечает пресс-служба клуба.