Женщина достигнет оргазма в 6 раз быстрее – назван научно обоснованный способ

Специалисты из университета Дрездена назвали способ, который поможет женщине в 6 раз быстрее достичь оргазма во время интимной близости.

Как выяснилось, это связано с … насморком. Немецкие медики научно доказали: если женщина, страдающая заложенностью носа, высморкается перед сексом, то оргазма она достигнет в 6 раз быстрее, чем обычно. Эксперты полагают, что это происходит за счет того, что дама начинает резко чувствовать все запахи, исходящие от тела партнера, что и способствует столь быстрой кульминации.