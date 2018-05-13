Зрада: Студентов украинского университета отправили на практику в Крым (ВИДЕО)

Группу студентов 1–3 курсов Сумского государственного педуниверситета им. А. С. Макаренко отправили на практику в Крым.

Студенты находились в Крыму с 27 апреля по 7 мая.

План маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак — до перевала Ангар.

«Согласно учебной программе по специальности „туризм“, у них есть дисциплина „повышение профессионального мастерства“, согласно этой программе студенты должны пройти 6 категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые нуждаются в горной подготовке», — пояснил ректор педуниверситета Юрий Лянной.

По его словам, решение о направлении студентов в Крым было согласовано с СБУ.

В то же время пресс-секретарь начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута опровергла эту информацию.

«Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — сказала она.

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