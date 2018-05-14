10 оттенков АвтоВАза: внедорожная версия Лада Веста Кросс в июне появится в современных цветах

Гигант отечественного автопрома продолжает делать свои модели более современными и привлекательными для покупателей. Именно поэтому внедорожная версия Лада Веста Кросс получит самые разнообразные оттенки кузовов, сообщает российский производитель.

Представители отечественного концерна озвучили цветовую палитру для Лада Веста Кросс с увеличенным клиренсом. Как сообщили уполномоченные лица начиная с 7 июня 2018 года для желающих приобрести данную модель, будут доступны 10 современных оттенков, которые станут символизировать энергию и молодежность бренда.

Из самых интересных окрасок для новой Лады Весты Кросс можно выделить следующие тона, каждые из которых несут в себе особый стиль и настроение: Марс 130, Сердолик 195, Ледниковый 221, Карфаген 247, Ангкор 246 и Блюз 492.