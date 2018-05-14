20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева отдыхает на Мальдивах с 28-летним хоккеистом Дмитрием Кугрышевым

Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева

Кажется, 20-летняя российская гимнастка Яна Кудрявцева, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, окончательно отошла от расставания с футболистом питерского "Зенита" Артуром Юсуповым. Еще в начале года спортсменка закрутила роман с 28-летним форвардом "Салавата Юлаева" Дмитрием Кугрышевым, чем-то похожим на принца Гарри. Тогда Кудрявцева выложила совместный с хоккеистом кадр из поездки в Дубай, куда они улетели отдыхать в январе уже в качестве пары.

Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев

Конфетно-букетный период у влюбленных не прошел до сих пор. Они продолжают постоянно проводить время вместе, причем часто — именно за границей. Так, в апреле они отдыхали в Таиланде и делились с подписчиками нежными и солнечными кадрами, а на днях пара улетела на Мальдивские острова и снова публикует трогательные фотографии и признается друг другу в любви в комментариях.

Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева

Поклонники Кудрявцевой и Кугрышева уже всерьез спрашивают их о дате свадьбы и даже нежно называют их "семьей рыжиков" — этот союз гимнастки и хоккеиста им пришелся по душе.

Такие счастливые и умиротворенные,

Шикарная пара,

Пупсики,

— пишут они.

Сами же влюбленные события пока не торопят и на эти сообщения не отвечают, оставляя за собой интригу.