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» » 20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева отдыхает на Мальдивах с 28-летним хоккеистом Дмитрием Кугрышевым

20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева отдыхает на Мальдивах с 28-летним хоккеистом Дмитрием Кугрышевым


Добавлено: 14 май 2018 в 11:46, Категория: Шоу-бизнес
20-летняя гимнастка Яна Кудрявцева отдыхает на Мальдивах с 28-летним хоккеистом Дмитрием Кугрышевым

Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева

Кажется, 20-летняя российская гимнастка Яна Кудрявцева, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, окончательно отошла от расставания с футболистом питерского "Зенита" Артуром Юсуповым. Еще в начале года спортсменка закрутила роман с 28-летним форвардом "Салавата Юлаева" Дмитрием Кугрышевым, чем-то похожим на принца Гарри. Тогда Кудрявцева выложила совместный с хоккеистом кадр из поездки в Дубай, куда они улетели отдыхать в январе уже в качестве пары.

Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев

Конфетно-букетный период у влюбленных не прошел до сих пор. Они продолжают постоянно проводить время вместе, причем часто — именно за границей. Так, в апреле они отдыхали в Таиланде и делились с подписчиками нежными и солнечными кадрами, а на днях пара улетела на Мальдивские острова и снова публикует трогательные фотографии и признается друг другу в любви в комментариях.

Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева

Поклонники Кудрявцевой и Кугрышева уже всерьез спрашивают их о дате свадьбы и даже нежно называют их "семьей рыжиков" — этот союз гимнастки и хоккеиста им пришелся по душе.

Такие счастливые и умиротворенные,

Шикарная пара,

Пупсики,

— пишут они.

Сами же влюбленные события пока не торопят и на эти сообщения не отвечают, оставляя за собой интригу.


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Добавлено: 14 май 2018 в 11:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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