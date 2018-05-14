Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в столкновениях в секторе Газа

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа.

Заявление Аббаса в понедельник вечером приводит телеканал Sky News Arabiya.

«Мы решили приспустить флаги на три дня и начать забастовку по случаю годовщины Дня Накбы», - сказал палестинский лидер.

Также Аббас заявил, что американское посольство в Иерусалиме, открытое ранее 14 мая, является не дипломатическим представительством, а форпостом США.

Напомним: ранее власти Палестины обратились к мировому сообществу с призывом вмешаться в ситуацию на границе сектора Газа, где за последние часы в столкновениях с израильским военными погибли 52 палестинца, в том числе дети, а ранения получили более 2 400 демонстрантов.