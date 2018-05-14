Активистка «Femen» устроили голую акцию в Ватикане

Вчера в честь Международного дня матери обнаженная активистка движения Femen устроила акт публичного кормления ребенка грудью на площади Сан Пьетро в Ватикане.

Отмечается, что на теле активистка сделала надпись: Alma Mater (мать кормящая).

При этом она призвала папу римского признать право матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время, издав соответствующую буллу.

В Femen заявили, что во время акции полиция задержала журналистов, снимающих протест, и «незаконно изъяла отснятые фото и видеоматериалы» у большинства из них.

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