Банк «Открытие» получил контроль в крупнейшем операторе таможенных платежей

Банк «Открытие» стал владельцем 67,81% платежной системы «Таможенная карта», получив контроль через компанию «Промфинанс». По информации РБК, оставшейся частью капитала ООО «Таможенная карта» владеют Агентство по страхованию вкладов (28,93%) и Национальная ассоциация таможенных представителей (3,21%).

Ранее 90% компании «Таможенная карта» принадлежали Финпромбанку, у которого в сентябре 2016 года была отозвана лицензия. К июню 2017 года «Таможенная карта» полностью перешла к «Промфинансу», в мае того же года банк «Открытие» купил 19,9% акций. Теперь «Открытию» принадлежит 100% акций компании. В марте 2017 года банк стал расчетным центром «Таможенной карты».

«Таможенная карта» — крупнейший оператор локальной платежной системы для уплаты таможенных платежей в России. Оператор объединяет около 60 банков-участников, за 2017 год пользователи системы совершили транзакций на общую сумму в 0,5 трлн рублей.