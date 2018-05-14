Белла Хадид о хейтерах и своем вечно серьезном лице: "Мне всегда не нравилась моя кривая улыбка"

Белла Хадид

Лицом первого летнего номера американского Harper's Bazaar в этом году стала Белла Хадид. По просьбе издания ее родная сестра Джиджи взяла у модели интервью, расспросив о новом отношении к вечеринкам, любимом досуге, оскорблениях в соцсетях и не только.

Все думают, что я тусовщица, но такой образ жизни остался в прошлом. Не могу дождаться выходных, чтобы просто посидеть на диване! Теперь, когда мы с тобой достигли некоторых высот в карьере, хочется проводить свободное время не на вечеринках, а среди людей, которые любят нас. В субботу вечером мне меньше всего хочется выходить из дома. Мы с тобой отлично отдыхаем за видеоиграми, просмотром кино и росписью керамики — все это делали и в детстве, — призналась сестре 21-летняя модель.

Белла Хадид

О склоках в соцсети:

Я боролась с собой и людьми в сети. Когда читала комментарии, в которых меня называли злой, хотелось ответить: "Может быть, у меня просто был плохой день или я плакала". Люди судят о нашей жизни по снимкам папарацци. Знаете, как бывает неловко, когда выходишь из дома, а на пороге тебя встречают сорок человек с камерами?!

О критике своего вечно серьезного выражения лица:

Ни дня не хожу без улыбки. А люди говорят, что у меня всегда и везде одинаковое выражение лица. Они не понимают, что в течение долгого времени фотографы приучили меня по команде изображать скуку и равнодушие. Однако все это не означает, что я такая на самом деле.

В кулуарах Каннского кинофестиваля — 2018 Белла призналась другому журналу — InStyle — что с давних пор не любит свою улыбку.

Мне всегда не нравилась моя улыбка. Я считала, что она кривая. Когда начала делать первые шаги в модельном бизнесе, этот вопрос для меня стоял очень остро. Я не хотела улыбаться, — призналась модель.