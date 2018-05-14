Бейонсе в детстве лечилась от звездной болезни

64-летняя Тина Ноулз Лоусон, мама певицы Бейонсе, дала интервью ведущей Марии Шрайвер о своих методах воспитания и звездной болезни дочери.



В детстве Тина Ноулз считает, что ее мама любила брата больше, чем ее, поэтому в воспитании двух дочерей она учитывала все обиды и пыталась уделять достаточно внимания им обоим. «У меня были дни, которые я проводила с каждой по отдельности. По средам я уходила с работы, и это был день Соланж. Она была младше Бейонсе, и это было сложно, потому что Би была на пять лет старше, и к тому же маленькой суперзвездой в нашем городе», — поделилась Тина.

В детстве ее дочери не ладили. Бейонсе сходила с ума от повышенного внимания младшей сестры, из-за чего матери пришлось отводить детей к психотерапевту. Помогло ли? «Я отводила их на консультацию в раннем возрасте, чтобы психолог мог помочь Бейонсе быть более снисходительной к Соланж», — объяснила Ноулз Лоусон. «Она не могла выдержать ни минуты с ней. Знаешь, они были маленькими, Соланж все время хотела быть с Би, пыталась общаться с ее друзьями, и Бейонсе это невероятно раздражало, она ставила себя выше сестры. Я потратила много времени на то, чтобы мои девочки поняли, что есть и другие люди, о которых нужно заботиться. Я думаю, это действительно важно».

Похоже, сеансы психотерапии не очень помогли Бейонсе, ведь в своих интервью она часто называет свой музыкальный талант «даром Божьим». «У меня подлинный, данный мне Богом дар, который отделяет меня от всех остальных»;

«Мне повезло достичь того, о чем мечтает молодое поколение королев. Я не претендую на чужой престол. Мне достаточно того трона, который я занимаю последние 15 лет»;



«Я знаю, что я влиятельная, я даже влиятельнее, чем мой мозг может осознать»,- так обычно говорит о себе Бейонсе.

Также есть рассказ Бейонсе, в котором та поведала о борьбе матери с ее звездной болезнью. «Я помню, что после нашего первого сингла на радио у меня немного поехала крыша, — вспоминает певица. — Я чувствовала себя такой мегапопулярной, такой «горячей». Как-то мы пришли с мамой в магазин с дисками, и я там начала петь. Просто не хотела слышать то, что мне говорила мама. И в динамике звучала моя песня, и я пела. Люди стали оглядываться: «Это же Бейонсе!» И здесь мама с размаху влепила мне такую пощечину, что я реально увидела «звездочки» вокруг своей головы»,- призналась однажды Бейонсе.

К своему «королю» Бейонсе также относится с ревностью. В эфире телепередачи Uncensored американская актриса Тиффани Хэддиш поведала, как стала свидетелем сцены ревности Бейонсе и Джей-зи. По словам актрисы, на одной из вечеринок к мужу певицы подошла голливудская звезда и в разговоре с ним слегка коснулась груди Джей-Зи.

«Реакция Бейонсе была стремительной. Она сразу же подошла и всем своим поведением словно сказала: «Убери руки с груди моего мужчины!» Затем она стала разговаривать с актрисой, и произошло кое-что еще. Но пока я больше ничего не скажу,» — заинтриговала Хэддиш.

Тиффани решила не рассказывать подробности и имя актрисы, к которой приревновала Бейонсе, не сообщила. «Я не имею права говорить, что случилось на вечеринке,» — добавила она.