Боец «Азова» унизил Порошенко во время официальной церемонии

Украинский боец националистического батальона «Азов» отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко во время церемонии награждения.

Петр Порошенко участвовал в награждении участников соревнований Invictus Games, среди победителей был и боец «Азова».

В сети появилось видео, на котором видно, как Порошенко протянул бойцу руку, однако тот проигнорировав жест прошёл мимо и пожал руку рядом стоящему мужчине. После этого боец «Азова» развернулся и стал уходить, Порошенко в этот момент потянулся к нему и похлопал бойца по плечу.

Батальон «Азов» Нацгвардии Украины участвовал в боевых действиях в Донбассе. В России бойцы «Азова» являются фигурантами уголовных дел.