Главное управление МЧС по Республике Саха (Якутия) сообщило, что река Алдан подтопила больше шести сотен дворов и жилых построек в трех поселках Якутии, свыше 1,3 тысячи человек оказались в зоне паводка.

Речь идет о населенных пунктах Эжанцы, Эльдикан и Кюпцы.

В сообщении отмечено, что заблаговременно отселили 672 человека. В пункты временного размещения, которые обеспечены всем необходимым, попали 26 человек. Известно также, что 581 человек разместился у родных и близких. В населенный пункт Усть-Мая с помощью Ми-8 доставили 65 человек. Они разместились у родственников.

Пожарные, сотрудники МЧС и службы спасения помогают пострадавшим.

Ранее правительство Пензенской области ввело в двух районах области режим ЧС из-за весеннего паводка.